Son dakika... Savcılık eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı.

Savcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istedi.

SPK'nın denetim sorumluluğu vurgulandı

Borsada fon manipülasyonu iddialarına ilişkin dört ayrı soruşturmanın sürdüğünü hatırlatan savcılık, SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme yükümlülüklerine dikkat çekti.

Yazıda Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasadaki fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine neden olup olmadığının takip edilmesinin de SPK'nın temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Savcılık, SPK'nın 2024-Eylül 2026 döneminde fonlar üzerinden yapıldığı iddia edilen manipülatif işlemlere ilişkin raporları doğrultusunda suç duyurularında bulunduğunu belirtirken, yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta ana paralarını dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi.