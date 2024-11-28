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Son dakika... Savcılık harekete geçti: 'Sahte dolar' iddiasına soruşturma!

Son dakika... Türkiye genelince banka ve döviz bürolarını alarma geçiren 'sahte dolar' krizinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması için soruşturma başlattı.

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Türkiye genelinde 'sahte dolar' skandalı patlak verirken, sahte banknotların para sayma makinalarını bile atlatacak şekilde taklit edildiği ortaya çıkmıştı. Döviz büroları sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle alım-satımı durdururken, iç piyasadaki sahta paranın 1 milyar doları aştığı iddia ediliyordu.

Savcılık soruştuma başlattı

Konuyla ilgili bankalara da dikkatli olmaları konusunda yazı gönderilirken, savcılık düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı iddialarının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

Sahte dolar nereden geliyor?

Öte yandan sahte dolarların güneydoğu sınırından Türkiye’ye sokulduğu ilk işlemlerin ise Antalya, İzmir, Gaziantep ve İstanbul gibi turistik kentlerde yapıldığı ifade ediliyor.

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