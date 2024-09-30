Son Dakika: SGK kaç kişiye, ne kadar emekli maaşı veriyor? Rakamlar belli oldu

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olarak uygulandığı Türkiye'de emekliler maaşlarına enflasyona göre ayarlama isterken, resmi olarak kaç emeklinin maaş aldığı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaç kişiye emekli maaşı verildiğini, ortalama emekli maaşının ne kadar olduğunu duyurdu.

Buna göre emekli maaşı alanların sayısı bir ayda artarak 16 milyon 437 bin 571 kişiye ulaştı. Emeklilere yedi ayda ödenen maaş miktarı 1 trilyon 428 milyon 278 bin lirayı buldu.

Temmuz ayında ise 16 milyon 437 bin 571 emekliye 246 milyar 896 milyon 886 bin lira ödendi. Bu emeklilerin ortalama maaşının 15 bin 20 TL olduğunu gösterdi.