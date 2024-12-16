Son dakika: SGK'dan borçlu belediyelere haciz işlemi! Belediyelerden peş peşe açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), CHP'ye ait 6 büyükşehir belediyesine ödenmemiş borçları nedeniyle haciz işlemi başlattı.

Habertürk'ün haberine göre; en borçlu belediyeler arasında yer alan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne SGK tarafından haciz işlemleri uygulandı.

İBB'den jet yalanlama

Bu haberin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabı üzerinden iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

Mansur Yavaş blokeli hesapları tek tek açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise haciz uygulanan hesapları tek tek açıkladı.

ABB ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmadığını belirten Yavaş, ABB’nin 6 iştirak şirketinde personel maaş hesapları dahil tüm hesaplara bloke konulduğunu belirtti.

Yavaş haciz uygulanan şirketleri ve tutarları şöyle açıkladı;

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından herhangi bir haciz işlemi uygulanmadığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Belediyemiz bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca Belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iki şirket için yapılandırma yapmış, 3 şirket için de yapılandırma süreci devam etmektedir.''