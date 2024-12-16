Son dakika: SGK'dan borçlu belediyelere haciz işlemi iddiası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), CHP'deki 6 belediyeye ödenmemiş borçları nedeniyle haciz başlattığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre; en borçlu 6 belediye olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca haciz işlemi başlatıldı.

İBB'den jet yalanlama

Bu haberin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabı üzerinden iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

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