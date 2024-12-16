Son dakika: SGK'dan borçlu belediyelere haciz işlemi iddiası
Son dakika... SGK'nın borçlu belediyelere haciz işlemi başlattığı, CHP'de olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konduğu iddia edildi. Ancak iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den (İBB) jet yalanlama geldi. İBB'den yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), CHP'deki 6 belediyeye ödenmemiş borçları nedeniyle haciz başlattığı iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre; en borçlu 6 belediye olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca haciz işlemi başlatıldı.
İBB'den jet yalanlama
Bu haberin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabı üzerinden iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...