2025 sigara zammı: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara grubuna zam geldi?

Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından bugün Philip Morris sigara grubuna bir zam daha geldi.

5 liralık zammın ardından grubun en ucuz sigarası 95 TL oldu.

En pahalı sigara ise 105 liraya kadar yükseldi.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Temmuz ve ağustosta da zam gelmişti

Temmuz ayındaki ÖTV güncellenmesi sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti.

TÜİK'İn Haziran ayı Üretici Fiyatları Endeksi’ni (ÜFE) açıklamasıyla sigara, alkol ve akaryakıta otomatik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 15,71 zamlanmıştı.

Temmuz ayındaki ÖTV güncellenmesi sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti.

Sigaralar temmuzun ardından ağustos ayında bir zam daha görmüştü.