SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2025 güncel sigara fiyatları (En ucuz sigaralar)

2025 yılında sigaralara ÖTV zammı geleceğine dair haberler yayınlanmasının ardından vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını merak etmeye başladı. Dünyanın en çok sigara içilen ülkelerinin başında gelen Türkiye'de sigaralardan yüksek oranda vergi alınıyor.

Ocak 2025 yılı itibariyle sigara şirketlerinin güncel fiyat listeleri de belli olmaya başladı. Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında.

Ocak 2025 Philip Morris, JTI, BAT fiyat listesi

Philip Morris sigara grubunda en pahalı sigara 81 liradan satılırken, sigaralar 75-80 lira bandında yer alıyor. En ucuz sigara ise 72 TL.

JTI Grubu'nda en ucuz sigaralar 68 TL'ye satılırken, en pahalıları 73 TL.

BAT Grubu'ndaki sigalar 71 ila 89 TL arasında değişiyor.