SON DAKİKA SİGARAYA ZAM: KT&G grubu sigaralarına zam geldi (2 Haziran 2024)
Son dakika gelişmesi... Mayıs ayında birçok sigara grubuna zam gelmesinin ardından, haziran ayında da zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Korea Tobacco and Ginseng Corporation (KT&G) grubu sigaralarına zam geldi. Zammın ardından en ucuz sigara 61 lira oldu.
Birçok sigara grubuna geçen ay maliyet zammı gelmesinin ardından bu ay da sigaradaki fiyat artışları devam ediyor. Güney Kore merkezli KT&G grubu, sigalarına bugün itibariyle zam yaptı. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar X hesabından duyurdu.
En ucuz sigara kaç lira oldu?
KT&G grubu sigaralarına zam gelmesinin ardından en ucuz sigara 61 liraya yükseldi. Grubun diğer sigaları 66, 68 ve 71 liradan satılmaya başlandı.
Sigarada ÖTV zammı ne zaman?
TBYD Başkanı Erol Dündar, paylaşımında "Bir sigara gurubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira zam geldi. ÖTV öncesi zamlar gelmeye başladı." Sigaraya temmuz ayında ÖTV zammı da gelmesi bekleniyor.