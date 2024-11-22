Son Dakika: Socar, Türkiye'deki doğalgaz dağıtım işini satmak için görüşmelere başladı

Azerbaycan devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi Socar, Türkiye'de gaz dağıtım operasyonunun satışı için masaya oturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Socar, Bursagaz ve Kayserigaz’ı da bünyesinde bulunduran Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş’nin devriyle ilgili olarak kısa bir süre önce görüşmelere başladı.

Açıklamada, mevcut yasal süreçler ve iş sürekliliği gereklilikleri nedeniyle, devir sürecinin detaylarının şu aşamada paylaşılmayacağı belirtildi.

Şirket süreç ilerledikçe ve netleştikçe, tüm gelişmelerin yasal çerçeveler doğrultusunda kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunulacağı ifade etti.