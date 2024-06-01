Son dakika: S&P Global, Fransa ve 3 Baltık ülkesinin kredi notunu düşürdü!

S&P Global, Fransa, Estonya, Letonya ve Litvanya için kredi notu düşürme kararı aldı.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "AA"dan "AA-"ye çekildi; Kısa dönem notları "A-1+" olarak teyit edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, önceki beklentilerinin aksine, Fransa'nın genel hükümet borcunun 2023'teki yaklaşık yüzde 109'dan 2027'ye kadar GSYH'nin yaklaşık yüzde 112'sine çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.

"Fransa'nın 2023 bütçe açığı daha önce öngördüğümüzün çok üzerinde gerçekleşti ve GSYH'nın %5,5'ine ulaştı." değerlendirmesinde bulunan S&P Global, "Ekonomik büyümedeki toparlanmanın ve yakın zamanda uygulanan ekonomik ve bütçe reformlarının Fransa'nın bütçe açığını azaltmasına olanak sağlayacağını beklesek de, bu açığın 2027'de GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Fransa'ya olan ülke notumuzu yeniden düşürebiliriz"

Kurum olumsuz senaryo değerlendirmesinde, "Ekonomik büyümenin uzun bir süre boyunca tahminlerimizin önemli ölçüde altında kalması durumunda Fransa'ya olan ülke notumuzu yeniden düşürebiliriz." uyarısında bulundu.

Olumlu senaryo değerlendirmesinde ise "Fransa'nın bütçe açığı tahmin ettiğimizden çok daha hızlı daralırken, ekonomik büyüme güçlü kalmaya devam ederse ve genel hükümet borcunun GSYH'ye oranında açıkça fark edilebilir bir düşüş eğilimine yol açarsa notlarımızı yükseltebiliriz. " denildi.

S&P Global, Fransız ekonomisinin 2024 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanmasını ve 2025-2027 döneminde yıllık ortalama %1,4 oranında büyümesini öngörüyor.

Kredi notunun görünümü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

Baltık ülkeleri

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, ekonomik, mali ve güvenlik riskleri nedeniyle Estonya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem kredi notu "AA-"den "A+"ya, kısa dönem notu "A-1+"dan "A-1"e çekildi.

Letonya ve Litvanya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem kredi notları "A+"dan "A"ya düşürülürken, kısa dönem notları "A-1" olarak teyit edildi.

Üç ülke için, "Rusya ile Ukrayna arasında uzayan savaşın etkileri ve daha geniş jeopolitik riskler, orta vadede Estonya'nın küçük ve açık ekonomisi üzerinde baskı oluşturacak ve kamu maliyesi, ekonomik büyüme ve dış rekabet gücü üzerinde etki yaratacaktır." ortak değerlendirmesi yapıldı.

Estonya ekonomisinin 2024'te üst üste üçüncü yıl daralacağı ve iç talebin etkisiyle 2025'ten itibaren toparlanacağı öngörüldü.

Litvanya ekonomisinin 2023'teki %0,3'lük daralmanın ardından bu yıl %2'lik büyümeye geri döneceği tahmin edildi.

Özellikle, daha yüksek savunma harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde Letonya'nın bütçe performansı üzerinde ilave baskı oluşturmasının beklendiği belirtildi.

Kredi notlarının düşürülmesinin ardından görünümler "negatif"ten "durağan"a revize edildi.