SON DAKİKA: S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Son dakika gelişmesi... Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.
ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bugün Türkiye'nin kredi notuna ilişkin raporunu yayınladı. S&P, Türkiye'nin kredi notunu B+ seviyesinden bir kademe yükselterek BB- seviyesine çıkardı.
Türkiye'nin kredi notu B+ seviyesindeki 'Yüksek Derece Spekülatif' görünümden 'Spekülatif' görünüm seviyesine yükselmiş oldu. Türkiye'nin not görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan' revize edildi.
Kararda Merkez Bankası'nın para politikasının etkili olduğu belirtilerek Türk yetkililerin sıkı duruş sayesinde lirayı istikrara kavuşturmayı, enflasyonu düşürmeyi, rezervleri yeniden inşa etmeyi ve finansal sistemi dolarsızlaştırmayı başardıkları kaydedildi.
Türkiye'nin dünyayla arasındaki tasarruf açığının daralmasıyla cari işlemler açığında 2022’den bu yana GSYH’nin yaklaşık 4 puanlık bir düşüş gözlemlendiği de dile getirildi.
Kuruluş, Türkiye ekonomisine dair görünümün 12 ay boyunca dengeli riskleri yansıttığı, yetkililerin enflasyonu düşürme, ücret beklentilerini yönetme ve ekonomiyi yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarının devam ettiğini aktardı.