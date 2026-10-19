Son dakika: SPK Başkanı istifa etti, bakan yardımcısı emeklilik dilekçesini sundu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) iki önemli gelişme yaşandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, emeklilik talebini Bakan Mehmet Şimşek'e iletti. Çelik'in emeklilik dilekçesinin bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü de sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak üzere istifa dilekçesini sundu.