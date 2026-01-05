2026 emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı açıklandı! Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

Son Dakika: SSK-Bağkur emeklisinin zam oranı belli oldu!
Son Dakika haberi... Bugün açıklanan aralık ayı enflasyonu ile SSK-Bağkur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emeklinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı maaş zammı netleşti.
TÜİK aralık enflasyonunun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Enflasyon temmuzda yüzde yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti.
Böylece temmuz- aralık dönemindeki 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.
Bağkur ve SSK emeklileri, 2026'nın ilk yarısında 2025'in ikinci yarısında oluşan enflasyon oranında zam alacakları için yüzde 12,2 oranında zam alacaklar.