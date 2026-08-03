Son dakika: SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammında ilk oran belli oldu, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir sonraki maaş artışında dikkate alınacak ilk oran ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranları doğrultusunda ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. Ocak-haziran döneminde kaydedilen enflasyon temmuz zammını, temmuz-aralık verileri ise ocak ayında uygulanacak artışı belirliyor.

Bu nedenle temmuz ayı enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında kullanılan ilk veri oldu.

Temmuz enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayındaki artış hesabında ilk aylık oran yüzde 1,78 olarak kaydedildi.

Kesin zam oranı, ağustos-aralık dönemine ait enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam üzerinden netleşecek.

Yılın ilk yarısında zam oranı ne olmuştu?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranları netleşmişti.

TÜİK verilerine göre haziranda enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak gerçekleşirken altı aylık enflasyon yüzde 6,09 olarak hesaplanmıştı.

Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 6,09 artırılmıştı. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına eklenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayında toplam yüzde 13,52 oranında artış almıştı.