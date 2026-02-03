Son dakika ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı kaç oldu? Kiraya ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte şubat ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,98 oldu.

Ocak ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,89, yıllık ise yüzde 30,89 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle ocak ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

Kiralar kaç TL olacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.796 TL - Yeni kira: 26.796 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 10.194 TL - Yeni kira: 40.194 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 13.592 TL - Yeni kira: 53.592 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.990 TL - Yeni kira: 66.990 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 20.388 TL - Yeni kira: 80.388 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 23.786 TL - Yeni kira: 93.786 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 27.184 TL - Yeni kira: 107.184 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 30.582 TL - Yeni kira: 120.582 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 33.980 TL - Yeni kira: 133.980 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli