Son Dakika: Suudi Arabistan'daki boru hattı ihalesini Tekfen Holding kazandı

Tekfen Holding'e bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster boru hattı projesini EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, proje bedelinin yaklaşık 212 milyon dolar olduğu öngörülüyor. Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bu önemli ihale, Tekfen İnşaat'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve uluslararası projelerdeki konumunu pekiştirmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekfen Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Tekfen Holding'in temelleri 1956'da üç genç inşaat mühendisi merhum Feyyaz Berker, merhum Nihat Gökyiğit ve merhum Necati Akçağlılar tarafından atıldı.

Tekfen Grubu, günümüzde 39 şirket ve 9 iştiraki bünyesinde bulunduran ve 14 bin kişiye istihdam sağlayan halka açık bir şirketler topluluğudur.

Grup, faaliyetlerini taahhüt, tarımsal sanayi ve emlak geliştirme olmak üzere üç ana başlık altında sürdürüyor.

Tekfen Holding, sahip olduğu markalar ve pazar gücünün yanı sıra temsil ettiği değerlerle de Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden biri.