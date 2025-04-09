Son dakika: Tarife restleşmesinde Çin'den ABD'ye net mesaj: Asla boyun eğmeyeceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in misillemesine karşılık Çin ürünlerine yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirme kararı aldı.

'Amerika yumruk yediğinde, daha sert karşılık verir'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'in misilleme yapmasını bir "hata" olarak nitelendirirken "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek" dedi.

'Çin, bu zorbalığa asla boyun eğmeyecek'

Çin ise Trump'ın tarife tehditler ine karşı geri adım sinyali vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulundu.

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