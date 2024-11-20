Son Dakika: Tarımsal girdilerde fiyat artışı 14 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, tarımsal girdi fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,77, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,83 arttı. Bu oran, yıllık bazda Temmuz 2023'ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret etti.

12 aylık ortalamalara bakıldığında, tarımsal girdi fiyatlarındaki artış yüzde 42,52 oldu. Ana gruplar bazında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,58, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 2,87 arttı. Yıllık bazda bu artışlar sırasıyla yüzde 29,71 ve yüzde 45,28 olarak kaydedildi.

Alt gruplarda öne çıkan değişimler

Yıllık artış oranlarında en yüksek değişim, yüzde 74,12 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü. Aylık değişimde ise yüzde 6,10 ile tohum ve dikim materyali alt grubu en yüksek artışı kaydetti.

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışların yavaşlaması, üretim maliyetleri üzerindeki baskının azaldığına işaret ederken, bu durumun tarım sektörü ve gıda fiyatları üzerindeki etkisi yakından izleniyor.