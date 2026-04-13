Son dakika: TCMB açıkladı! Cari açıkta son 10 ayın zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin cari denge verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı şubatta 7,5 milyar dolar açık verdi.

Böylece cari denge, 2025 Nisan’dan bu yana en yüksek aylık açık seviyesine ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşti

AA Finans anketine katılan ekonomistler, şubat ayında cari açığın 7 milyar 182 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Açıklanan veri, piyasa beklentisinin üzerinde geldi.

Altın ve enerji hariç denge de açık verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da şubatta 1,46 milyar dolar açık kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7,48 milyar dolar olarak hesaplandı.