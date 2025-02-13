Son Dakika: TCMB açıkladı: Cari işlemler Aralık'ta beklentilerin üzerinde açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 ödemeler dengesi verileri belli oldu. Buna göre Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4,65 milyar ABD doları açık verdi. Beklenti cari işlemler açığının 4 milyar ABD doları olacağı yönündeydi. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,47 milyar dolar fazla kaydetti.

Yıllıklandırılmış veriler

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 56,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Hizmetler dengesi 62 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 72 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 15,8 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi ve birincil gelir

Aralık ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3,15 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 1,46 milyar dolar, seyahat hizmetlerinden ise 2,14 milyar dolar net gelir elde edildi. Birincil gelir dengesi kaleminde ise 1,67 milyar dolar net çıkış yaşandı.

2024 genelinde cari açığın finansmanında: Net doğrudan yatırımlar: 4,7 milyar dolar katkı sağladı.

Net portföy yatırımları, 11,7 milyar dolar giriş kaydedildi. Krediler, 26,2 milyar dolar destek sağladı.

Buna karşın net efektif ve mevduatlar 14 milyar dolar, ticari krediler 5,4 milyar dolar negatif etki yaptı. Merkez Bankası'nın net rezerv artışı ise 0,5 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar

Aralık ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklı net giriş 1,14 milyar dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 1,97 milyar dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 834 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımlarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki net alımları 255 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki net alımları ise 234 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları

Aralık ayında portföy yatırımları 1,48 milyar dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 77 milyon dolar net alış yaptı. DİBS piyasasında 342 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Genel Hükümet tahvil ihraçlarında 297 milyon dolar, diğer sektör ihraçlarında 95 milyon dolar net satış kaydetti. Bankaların tahvil ihraçlarında ise 54 milyon dolar net alış görüldü.

Aralık ayında yurt dışından kredi kullanımları; Bankalar, 2,82 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi. Uzun vadeli krediler 3,20 milyar dolar ile bu artışın kaynağı oldu. Diğer sektörler, 1,21 milyar dolar net kullanım sağladı. Genel hükümet, 315 milyon dolar net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar ve rezervler

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden ise 268 milyon dolar net azalış görüldü. Böylece toplamda 244 milyon dolar net artış gerçekleşti.

Aralık ayında resmi rezervlerde 1,56 milyar dolar net azalış kaydedildi.