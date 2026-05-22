Son dakika: TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre vatandaşların 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 2,05 puan düşerek yüzde 49,51 seviyesine geriledi.

En yüksek fiyat artışı beklentisi gıda ve enerjide

Ankette, katılımcıların son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün grupları olarak "gıda" ile "yakıt ve enerji"yi öne çıkardığı görüldü. Gelecek 12 ayda da fiyat artışının en çok bu alanlarda yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Gıdayı en fazla fiyat artışı görülen ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranının ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,9’a yükseldiği kaydedildi.

Konut fiyat artışı beklentisi zayıfladı

TCMB verilerine göre, gelecek 12 ayda konut fiyatlarında artış beklentisi de gerileme gösterdi. Hanehalkının konut fiyat artış beklentisi bir önceki aya göre 1,28 puan düşüşle yüzde 33,95 olarak ölçüldü.

Dolar/TL beklentisi yükseldi

Anket sonuçlarına göre vatandaşların 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi yükseliş gösterdi. Buna göre katılımcıların dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,41 TL artarak 52,53 TL seviyesine çıktı.

Yatırım tercihlerinde ilk sırada altın var

Katılımcıların yatırım tercihleri incelendiğinde, en fazla tercih edilen yatırım aracının yine altın olduğu görüldü.

"Altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,5 puan düşüşle yüzde 48,3 olurken, ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 33,2 olarak gerçekleşti.