Son dakika: TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi geçen hafta 206,08 milyar dolara geriledi. Böylelikle bir önceki haftaya kıyasla rezervlerde 5,7 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

Geçen aya göre 12 milyar dolarlık düşüş

Ocak 2026'ya göre bakıldığında ise rezervlerde yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Bu dönemdeki gerileme oranı yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

TCMB verilerine göre döviz varlıkları haftalık bazda yüzde 8,2 azalarak 65,87 milyar dolara indi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,2 artışla 132,43 milyar dolara yükseldi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,4 düşüşle 7,77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.