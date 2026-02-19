Son dakika: TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş!
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam brüt rezervi 13 Şubat haftasında geçen haftaya göre yüzde 2,1 artarak 211,8 milyar dolara yükseldi. 218 milyar dolar ile rekor kıran rezervler geçten hafta yaşanan sert düşüşle birlikte 207 milyar 482 milyon dolara gerilemişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı.
Buna göre geçen hafta toplam brüt rezervleri artış kaydetti.
Böylelikle önceki haftaya göre yüzde 2,1 yükselen rezervler 13 Şubat haftasında 211,8 milyar dolar seviyesine çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda 218 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören rezervler, sonrasında yaşanan düşüşle 207 milyar 482 milyon dolara gerilemişti.
Son haftadaki artışla birlikte rezervlerde toparlanma görüldü.
Dolar ve altın rezervleri yükseliş
Aynı dönemde döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 1,0 artarak 71,8 milyar dolar ve altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 artarak 132,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,5 artış göstererek 7,8 milyar dolar oldu.