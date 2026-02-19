Son dakika: TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı.

Buna göre geçen hafta toplam brüt rezervleri artış kaydetti.

Böylelikle önceki haftaya göre yüzde 2,1 yükselen rezervler 13 Şubat haftasında 211,8 milyar dolar seviyesine çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda 218 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören rezervler, sonrasında yaşanan düşüşle 207 milyar 482 milyon dolara gerilemişti.

Son haftadaki artışla birlikte rezervlerde toparlanma görüldü.

Dolar ve altın rezervleri yükseliş

Aynı dönemde döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 1,0 artarak 71,8 milyar dolar ve altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 artarak 132,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,5 artış göstererek 7,8 milyar dolar oldu.