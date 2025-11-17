Son Dakika... TCMB açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında açıklanan verilere göre özel sektörün yurt dışı kredi borcu 202,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. İkinci çeyrekte ise borç seviyesi 196,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar dolar artarak 196,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar dolar azalarak 9,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 8,0 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar dolar azalırken, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar dolar artış gösterdi.

En yüksek pay dolar cinsinden borçlanmada

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

196,3 ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının dolar, yüzde 32,5'inin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sinin dolar, yüzde 19,7'sinin Euro, yüzde 49,0'ının Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.