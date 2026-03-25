Son dakika: TCMB açıkladı: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin mart ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2026 yılı mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine ulaştı.

Reel sektör için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine çıktı.

Hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ise 1,08 puan artış göstererek yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.

Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranında azalma

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.