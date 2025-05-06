Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor. Karahan, sunumunda Türkiye’nin ekonomik durumu, Merkez Bankası'nın politikaları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Karahan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 2024 yılı haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme, enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi.

* Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif bir biçimde gerekli tedbirleri aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

* Küresel belirsizliklerdeki artış ile birlikte gelişmekte olan ülke risk primlerinin de yükseldiğini görüyoruz.ABD başta olmak üzere tüm büyük ekonomilere dair büyüme beklentilerinin gerilediğini görüyoruz; bu durum, ülkemizin dış talebine dair beklentileri de olumsuz etkiledi.

* Petrol ve doğal gaz fiyatlarında keskin düşüşler görülmüştür. Enerji tarafındaki düşüş ham petrol fiyatlarında daha belirgin oldu. Doğal gaz fiyatları da tarife adımları sonrası geriledi.

Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı

* Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır. Talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda, gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim.

*2025 yılında da cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılından yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz. Zayıf seyreden dış talebe rağmen ihracatın ılımlı bir artışla gücünü koruduğunu görüyoruz.

*2024 yılının haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Mallara kıyasla kademeli bir biçimde gerçekleşse de enflasyonda hizmet sektöründe de yavaşlama eğilimi görüyoruz. Emtia fiyatlarında küresel ticarete yönelik kaygılarla yakın dönemde gözlenen düşüşün, kalıcı olması durumunda kur kaynaklı yukarı yönlü etkinin bir kısmını telafi edebilecek. Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskılar hafiflemekte.

*Dezenflasyon sürecinde enflasyon beklentileri ve firmaların fiyatlama davranışlarının seyri büyük önem arz ediyor.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyrediyor



* Alınan politika tedbirleri ve manşet enflasyondaki düşüşü takiben enflasyon beklentileri sektörel farklılık göstermekle birlikte gerileme eğilimine girdi. Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ise nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor.

*Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını proaktif yaklaşımla, kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Dezenflasyon sürecinin devamına yönelik kararlılığımızı korurken, likidite koşullarını yakından izlemeyi ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.



Mevduat faizlerinin seviyesi, TL’ye geçişi destekliyor

*Politika faizinde yaptığımız artışlar, mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Mevduat faizlerinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları destekliyor.

*Mart ayının ikinci yarısından bu yana Türkiye’den çıkışların tarife adımlarının açıklanmasıyla hızlandığını görüyoruz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz

önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek.

