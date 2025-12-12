Son Dakika: TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, onur konuğu olarak katıldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- Üç hedefimiz vardı, rezerv yeterliliği, KKM bakiyesini azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak.

- En önemli önceliğimiz fiyat istikrarı

- Dezenflasyon sürüyor ve sürecek. Bu düşüşü sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz

- Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin çok oynak olduğunu görüyoruz

- Yatırım büyümesi yüzde 7,7 oldu, özel tüketimdeki artış önemli ölçüde törpülendi

Enflasyona ilişkin açıklamalar

- Temel mallarda enflasyon manşetin çok daha altında

- Dezenflasyon süreci devam etmekle birlikte hızı biraz yavaşladı

- Beklentilerdeki gıda kaynaklı bozulma yıl sonu enflasyonunu etkiledi

- Kira ve eğitimde enflasyon manşetin iki katı

- Kira enflasyonunda deprem etkisi öne çıkıyor

- Öncü veriler kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor

Piyasa faizlerine ilişkin açıklamalar

- Hanehalkı ve reel sektör için önemli olan piyasadaki faizler. Piyasa faizleri piyasa koşulları içinde şekilleniyor

- Merkez Bankası olarak biz politika faizini belirliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli faizler büyük ölçüde Merkez Bankası politika faizi üzerinden şekilleniyor

- Hem vatandaşın yaşam standartları ve yatırım ortamı için önemli olan uzun vadeli kredi faizleri. Uzun vadeli kredilerde Merkez Bankası politika faizinin etkisi nispeten sınırlı

- Uzun vadeli kredinin oranının artması oldukça önemli. 2-5 yıllık vadeli kredilerin payı henüz tarihsel ortalamanın oldukça altında olsa da enflasyon düştükçe vadelerin artacağını öngörüyoruz

