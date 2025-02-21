Son Dakika: TCMB duyurdu: Şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi verileri açıklandı

2025 yılı Şubat ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçları açıklandı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla oluşturulan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 171,0 seviyesine ulaştı.

Endeksin yükselmesinde, son üç aydaki iş durumunda yaşanan iyileşme ve gelecek üç ay için hizmetlere olan talep beklentisinin güçlenmesi etkili oldu. Buna karşılık, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talep değerlendirmeleri incelendiğinde, son üç ayda işlerin iyiye gittiği yönündeki görüşlerin arttığı dikkat çekiyor. Ancak, hizmetlere olan mevcut talebin artış hızında yavaşlama olduğu gözlemlenirken, önümüzdeki üç ay için talebin artacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği belirtiliyor.

Sektörel bazda bakıldığında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri farklı yönlerde değişim gösterdi. "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe güven endeksi 3,3 puan artarken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 18,2 puanlık güçlü bir artış kaydedildi. Öte yandan, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 10,2 puanlık bir azalış yaşandı.