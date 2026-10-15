Son dakika: TCMB rezervlerinde düşüş sona erdi
Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervlerinde bir süredir devam eden düşüş, 9 Ekim haftasında yerini toparlanmaya bıraktı. Brüt rezervler 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara ulaşırken, net rezervlerde de yükseliş kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde bir süredir devam eden gerileme, 9 Ekim haftasında yerini yükselişe bıraktı.
Brüt rezervler, haftalık 4,2 milyar dolarlık artışla 171,6 milyar dolara ulaştı.
TCMB verilerine göre aynı dönemde net rezervler de 4 milyar dolar artarak 57,7 milyar dolara çıktı.
En güçlü artış swap hariç net rezervlerde
Rezervlerdeki toparlanma, swap hariç net rezervlerde daha belirgin oldu.
Haftalık artış 6,4 milyar doları bulurken swap hariç net rezervler 9 Ekim haftasında 44,2 milyar dolara yükseldi.