Son Dakika: TCMB şubat ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankette enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentileri toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre piyasa katılımcılarının 2025 için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,30, yıl sonu dolar kuru tahmini ise 42,89 TL oldu.

Enflasyon beklentileri arttı

Anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu ay yüzde 28,30’a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,26, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,26 olarak kaydedildi.

Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine bakıldığında, yüzde 41,11’inin TÜFE’nin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında gerçekleşmesini beklediği görüldü. 24 ay sonrası beklentilerde ise en yüksek oran yüzde 36,87 ile yüzde 16,00 – 18,99 aralığında şekillendi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükselmişti

Merkez Bankası'nın 2025 yılına dair ilk enflasyon raporuna ilişkin yaptığı sunumunda TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltildiğini duyurmuştu.

TCMB 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltirken, 2026 için yüzde 12 tahminini korumu, 2027 için ise enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngörmüştü.

TCMB Başkanı Karahan'dan "otopilotta değiliz" mesajı

Karahan buradaki konuşmalarında ayrıca olası kademeli politika faizi indirimlerinin dezenflasyon sürecine zarar vermesi halinde gereken hamleleri ve önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayarak "Otopilotta değiliz" demişti.

Faiz beklentilerinde hafif düşüş

Ankette, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 45,00 iken, bu ankette yüzde 44,79’a düştü. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik üç ay sonrası beklentisi ise yüzde 40,91’den yüzde 40,00’a geriledi.

Döviz kuru öngörüleri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki ankette 43,03 TL iken bu ankette 42,89 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 43,81 TL’den 43,96 TL’ye yükseldi.

Büyüme beklentileri geriledi

Anket sonuçlarına göre, 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a geriledi. 2026 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,9 seviyesinde sabit kaldı.