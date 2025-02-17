Son dakika: TCMB'nin Gayrimenkul Fiyat Endeksi belli oldu!
Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türkiye'nin en büyük illeri İstanbul, Ankara ve İzmir için hesaplanan Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticari gayrimenkul fiyatları dördüncü çeyrekte reel olarak yüzde 6,2 azaldı. Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5,6 oranında gerilerken, Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 8,9 azalış gösterdi.
Merkez Bankası, geçen yıl şubat ayında yayına aldığı Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ne ilişkin son verileri açıkladı.
TGFE reelde yüzde 6,2 azaldı
Buna göre 2024'ün dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 6,2 oranında azaldı.
Dükkan ve Ofis Fiyat Endeksi de reelde düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye genelinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azalmıştır.
Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azalmıştır."
Gayrimenkul Fiyat Endeski yüzde 41,7'yle en çok Ankara'da arttı
Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 4,5 ve yüzde 7,6 yükseldi.
Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, yüzde 41,7 ve yüzde 37,2 arttı.