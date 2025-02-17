Son dakika: TCMB'nin Gayrimenkul Fiyat Endeksi belli oldu!

Merkez Bankası, geçen yıl şubat ayında yayına aldığı Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ne ilişkin son verileri açıkladı.

TGFE reelde yüzde 6,2 azaldı

Buna göre 2024'ün dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 6,2 oranında azaldı.

Dükkan ve Ofis Fiyat Endeksi de reelde düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azalmıştır.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azalmıştır."

Gayrimenkul Fiyat Endeski yüzde 41,7'yle en çok Ankara'da arttı

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 4,5 ve yüzde 7,6 yükseldi.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, yüzde 41,7 ve yüzde 37,2 arttı.