Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılı haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylece, temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşmiş oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen artış oranı yüzde 43,23 olarak gerçekleşti.

Kim ne kadar ödeyecek?

Buna göre kira sözleşmesi yenilenecek kiracıların, yeni kira bedeli yüzde 43,23'lük zamma göre şöyle olacak:

• 15 bin TL kira ödüyorsa, 21 bin 484 TL kira ödeyecek (6 bin 484 TL artış)

• 20 bin TL kira ödüyorsa, 28 bin 645 TL kira ödeyecek (8 bin 645 TL artış)

• 25 bin TL kira ödüyorsa, 35 bin 807 TL kira ödeyecek (10 bin 807 TL artış)

• 30 bin TL kira ödüyorsa, 42 bin 968 TL kira ödeyecek (12 bin 968 TL artış)

• 35 bin TL kira ödüyorsa, 50 bin 130 TL kira ödeyecek (15 bin 130 TL artış)

• 40 bin TL kira ödüyorsa, 57 bin 291 TL kira ödeyecek (17 bin 291 TL artış)

• 45 bin TL kira ödüyorsa, 64 bin 452 TL kira ödeyecek (19 bin 452 TL artış)

• 50 bin TL kira ödüyorsa, 71 bin 614 TL kira ödeyecek (21 bin 614 TL artış)

Haziran ayında kira zam oranı ne kadardı?

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda 1,53, yıllık bazda ise 35,41 artmıştı. Bununla birlikte haziran ayında kira artış oranı da yüzde 45,80 olarak belirlenmişti.

Kira zam oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Kira zam oranı yeni sözleşme dönemlerinde mal sahibinin talep edebileceği yasal üst sınıra işaret ediyor.

Kira zamları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca belirleniyor. Buna göre, kira sözleşmelerindeki artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son 12 aylık ortalamasıyla sınırlı. Yani mal sahibi, bu oranı aşan bir artış yapamıyor. Ancak sözleşmede yer alan oran, TÜFE ortalamasının altında kalıyorsa, taraflar o oran üzerinden anlaşabiliyor.

Örnek bir hesaplama yapıldığında, mevcut kira bedelinin 15.000 TL ve TÜFE ortalamasının yüzde 43,23 olduğu durumda;

• 15.000 TL x %43,23 = 6.484 TL zam

• Yeni kira bedeli = 15.000 TL + 6.870 TL = 21.484 TL