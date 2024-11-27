SON DAKİKA: TEPAV ekim ayı perakende güven endeksi belli oldu

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 178. sayısı yayımlandı. Verilere göre, Ekim 2024’te TEPE Endeksi, bir önceki yıla kıyasla 5,5 puanlık, bir önceki aya göre ise 2,0 puanlık artışla -11,5 puan değerini aldı. Ancak bu artışa rağmen perakende güveni negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.

Satış beklentileri artış gösterdi

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, Ekim 2024’te -1,8 puan olarak ölçüldü. Bu değer, bir önceki aya göre 10,9 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 17,9 puanlık artışa işaret ediyor. Satış beklentilerindeki bu iyileşme, endekse olumlu yansıyan unsurlar arasında yer aldı.

İşlerin durumuna yönelik kötümserlik sürüyor

Geçmiş 3 aya yönelik değerlendirmelerde işlerin durumuna ilişkin olumsuz görüşler devam etti. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu -30,5 puanla ifade edildi. Bu değer, geçen aya göre 1,8 puanlık bir iyileşmeyi işaret etse de yıllık bazda 8,9 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

Alt sektörlerde karışık görünüm

Alt sektörlere bakıldığında, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “motorlu taşıtlar” sektörleri geçen yıla kıyasla ortalamanın üzerinde performans sergiledi. Buna karşın, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “bakkal, market ve büyük mağazalar” ile “diğer” sektörleri ortalamanın altında kaldı.

Bölgesel farklılıklar belirginleşti

Bölgeler bazında, Kuzeydoğu Anadolu güven endeksinde en yüksek artışa sahne olurken, Orta Anadolu güvenin en fazla düştüğü bölge olarak dikkat çekti. Akdeniz, İstanbul, Ege ve Batı Marmara bölgelerinde ise artışlar ulusal ortalamanın altında kaldı.