Son Dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Limon ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı limon ihracatına ilişkin bir duyuru yayınladı. Bakanlık açıklamasında "gıdada arz güvenliğinin sağlanması hedefine atıf yapılarak tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurtiçi ve yurtdışı fiyat gelişmelerinin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiği" hatırlatıldı.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

* Bu amaç doğrultusunda yerli üretimin korunması ve arttırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Ticaret Bakanlığımızca kullanılmaktadır.

* Diğer taraftan, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerimizde yaşanan don vakalarına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varılmıştır.

* Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapılan koordinasyon neticesinde, limon ürününün, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir.