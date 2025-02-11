Son Dakika: Ticaret Bakanlığı yeni genelgeyi paylaştı: Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: İthalat yasağı kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı, Suriye ile ticari ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini duyurdu.

Türkiye ve Suriye belirli ürünlerde gümrük tarifelerini yeniden değerlendirme ve 2011'de askıya alınan serbest ticaret anlaşmasını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Aralık 2024'te Suriye'de başlayan yeni sürece paralel olarak, Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerinde ilerleme sağlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, eski rejim döneminde uygulanan ihracat, ithalat ve transit kısıtlamalarına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 2025/4 sayılı yeni genelgeyle, 2021/12 sayılı önceki genelge iptal edilerek, Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı.

Yeni genelge kapsamında alınan başlıca kararlar şunlar oldu:

* İhracat ve transit serbestisi: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye yapılan ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı. Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşyalar, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi olacak.

* Suriye’den üçüncü ülkelere transit serbestliği: Yeni düzenleme ile metal hurda hariç olmak üzere, Suriye’den diğer ülkelere transit taşımacılık serbest hale getirildi.

* Suriye’den ithalatta normalleşme: Daha önce ithalat iznine tabi tutulan ürün listesi kaldırıldı. Böylece, Suriye’den yapılan ithalat işlemleri, diğer ülkelerle aynı dış ticaret kurallarına tabi olacak.

Yeni düzenlemeyle, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin serbestleşmesi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, sürecin devamında atılacak adımlarla iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişeceğini vurguladı.

Bu gelişmeler, Aralık 2024'te Beşar Esad'ın görevden alınmasının ardından Suriye'de yeni bir yönetimin iş başına gelmesiyle gerçekleşti. Esad'ın Aralık ayında Şam'dan ayrılması ve Rusya'ya sığınmasının ardından, Suriye'de yaklaşık 50 yıldır süren Esad ailesinin yönetimi sona ermişti.