Son dakika... TOBB son verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı azaldı, kapanışlar arttı

TOBB'un verilerine göre; 2025’in ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldı.

2025’in ilk 7 ayında, 2024’ün ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8 oranında arttı.

7 ayda kapanan şirket sayısı yüzde 11,8 arttı

2025’in ilk 7 ayında, 2024’ün ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 11,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,7 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış oldu.

Temmuz 2025’te, Temmuz 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,9 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,8 oranında azaldı.

Temmuzda kapanışlar hızlandı

Temmuz 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 0,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 14 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,3 oranında azaldı.

Temmuz 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,5 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 13,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 oranında arttı.

Temmuz'da tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Temmuz 2025’te kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3’ü limited şirket, yüzde 11,1’i anonim şirket, yüzde 1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 11,7’si Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Temmuz 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 64,5 oranında arttı.

2025 yılında toplam 63 bin 160 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 56 bin 248 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 59,3’ünü 6 bin 761 anonim şirket ise yüzde 40,7’sini oluşturmaktadır.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 64,5 oranında arttı.

Temmuz 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 098’i ticaret, 1 bin 434’ü inşaat ve 1 bin 232’si imalat sektöründe kuruldu. 737 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Şirket ve kooperatiflerin 3 bin 098’i ticaret sektöründe

Temmuz 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 098’i ticaret, 1 bin 434’ü inşaat ve 1 bin 232’si imalat sektöründe kuruldu. Temmuz 2025’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 737’si inşaat, 442’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119’u imalat faaliyetleri sektöründedir.

Kapanan şirketlerin çoğu toptan ve perakende ticarette

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1 bin 100’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355’i imalat, 239’u mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 572’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219’u inşaat, 137’si imalat faaliyetleri sektöründedir.

Temmuz 2025’te kurulan 158 Kooperatifin 111’i Konut Yapı Kooperatifidir.

Temmuz 2025’te kurulan 158 Kooperatifin 111’i Konut Yapı Kooperatifi, 22’si İşletme Kooperatifi, 8’i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

675 şirket yabancı ortak sermayeyle kuruldu

Temmuz 2025’te 675 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Temmuz 2025’te kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirketin 450’si Türkiye, 22’si Almanya 19’u İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirketin 91’i anonim, 584’ü limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 470’i Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174’ü İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 161’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,9’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

