Son dakika: TPAO ve MOL ortak girişim kuracak

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Macar petrol şirketi MOL'un ortak bir girişim kuracağını söyledi.



Facebook hesabından paylaşım yapan Szijjarto, "Enerji işbirliğinde Macaristan-Türkiye arasında bir büyük başarı hikayesi daha. Bugün MOL ile bir Türk petrol şirketi arasında ortak girişim kuruluyor ve bu ortaklık yakında Macaristan'da iki yeni petrol ve doğalgaz sahasının keşfine başlayacak" dedi.