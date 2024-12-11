Son Dakika: Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Tom Barrack kimdir?

ABD Başkanı olarak 20 Ocak 2025’te yeniden Beyaz Saray’a çıkacak olan Donald Trump, Türkiye büyükelçisi olarak Colony Capital’in kurucusu ve yakın arkadaşı Tom Barrack’ı aday gösterdi.

Duyuruyu kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yapan Trump, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.

Trump mesajında 77 yaşındaki Tom Barrack’a ilişkin şu bilgileri verdi:

* Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınıyor.

ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde Barrack, NATO müttefiki ve Ortadoğu'daki parlama noktalarında kritik rol oynayan bir ülkenin en üst düzey elçisi olarak görev yapacak.

Trump'a o kadar yakın ki...

Özel sermaye yatırımcısı olan Barrack, Trump'ı 10 yıllardır tanıyor ve 2016 başkanlık kampanyasında danışmanlık ve açılış komitesinde başkanlık yapmıştı.

Bu pozisyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir ajanı olarak Trump'ın kampanyasını ve yönetimini etkilemeye çalıştığı suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

2022'de jüri Barrack'ı yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamak, adaleti engellemek ve federal ajanlara yalan söylemek de dahil olmak üzere kendisine yöneltilen dokuz suçlamanın tamamından suçsuz bulunmuştu

Barrack duruşma sırasında kendini savunmak için kürsüye çıkmış ve Trump yönetiminin Ortadoğu politikasını daha olumlu bir yöne çekmeye çalıştığını söylemişti.,

Tom Barrack kimdir?

Tom Barrack, Lübnan asıllı bir isim. Büyükanne ve büyükbabası 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Lübnan Hıristiyanlarındandı.

1969’da Güney California Üniversitesi’nden lisans derecesini alan Barrack, 1990 yılında Colony Capital şirketini kurdu.

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre; Tom Barrack, Ortadoğu'daki gayrimenkullere yaklaşık 200 milyon dolar, Almanya'daki sorunlu gayrimenkul kredilerine 534 milyon dolar yatırım yaptı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'e 24 milyon dolar kredi verdi.

Tom Barrack ayrıca bir zamanlar Michael Jackson'ın evi olan California Santa Barbara’daki Neverland Çiftliği'nin de sahibi konumunda bulunuyor.

43 milyar dolar yönetiyor

2011’de Forbes'in 'En Zengin Amerikalılar' listesinde 375’inci sırada olan Barack, 2014’te milyarderler listesinden düşmüştü.

BlueVault’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Tom Barack'ın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiği Colony Capital’ın yönetimi altında yaklaşık 43 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcılarından, sahiplerinden ve işletmecilerinden biri olan Colony Capital, çok sayıda gayrimenkul ve gayrimenkulle ilgili yatırım ürünü sunuyor.

Firmanın Los Angeles, Californiya ve New York'ta ana ofisleri ve 18 küresel lokasyonda yaklaşık 500 çalışanı bulunuyor.