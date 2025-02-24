Son dakika: TÜİK 2024 verilerini açıkladı! Bir yılda kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını gösteren kaba evlenme hızı 2024'te binde 6,65 olarak belirlendi. Boşanma sayıları ise 2023'te 173 bin 342 iken, 2024'te 187 bin 343'e çıktı. Bu yıl için binde 2,19 olan kaba boşanma hızı kaydedildi.

Ortalama ilk evlenme yaşı arttı

İlk evlenme yaşları incelendiğinde, hem erkekler hem de kadınlar için artış gözlemlendi. 2024 yılı itibarıyla erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınlarınki ise 25,8 olarak kaydedildi. Erkek ve kadın arasındaki ortalama evlenme yaşı farkı ise 2,5 yıl olarak hesaplandı.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il neresi oldu?

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

Yabancı damatlar ve gelinlerin sayısı nasıl gerçekleşti?

2024 yılında yabancı damatlar 5 bin 923, yabancı gelinler ise 29 bin 115 olarak kaydedildi. Yabancı damatların toplam damatlar içindeki oranı yüzde 1,0 iken, yabancı gelinlerin toplam gelinler içindeki oranı yüzde 5,1 oldu. Yabancı damatlar arasında en büyük grubu yüzde 20,6 ile Suriyeliler oluşturdu. Bu grubu, yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelinler içinde ise yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler ilk sırada yer aldı. Onları, yüzde 8,3 ile Faslı gelinler ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il neresi?

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaların yüzde 33,7’si ilk 5 yılda gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanma olaylarından 186 bin çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2024 yılında yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.