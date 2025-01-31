Son Dakika: TÜİK açıkladı: 2024 yılı dış ticaret açığı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dış ticaret istatistiklerini ve Aralık ayı verilerini açıkladı. Yıl genelinde ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 artış göstererek 261 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 5 düşerek 344 milyar 20 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmelerle dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan 82 milyar 165 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi

2023 yılında yüzde 70,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 yılında yüzde 76,1'e yükseldi. Bu oran, Türkiye'nin dış ticaret dengesi açısından iyileşme eğilimine işaret etti.

Aralık ayında dış ticaret açığında artış

Aralık 2024'te ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,9 artışla 32 milyar 221 milyon dolar oldu. Bu gelişmelerle birlikte Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 43,9 artış göstererek 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi.

Sektörel paylar ve ticaret hacmi

2024 yılında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,1 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise yüzde 1,7 pay aldı. İthalat tarafında ise ara mallarının payı yüzde 69,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,8 olarak belirlendi.

En çok ihracat Almanya'ya, ithalatta ilk sıra Çin'in

2024 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya 20 milyar 434 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ABD 16,3 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık, Irak ve İtalya ise ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

İthalatta ise ilk sırayı 44,9 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Çin aldı. Rusya, Almanya, İtalya ve ABD, Çin'i takip eden ülkeler oldu. Bu beş ülke toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.