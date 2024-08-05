Son dakika... TÜİK açıkladı: Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu (Ağustos ayı kira zammı ne kadar)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber kira zam oranı da netleşti. TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Böylece ağustos ayında kira zammı yüzde 65,93 oldu. Ev sahipleri, bu oranda kiralara zam yapabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.
TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.
Kira artışında yüzde 25 zam sınırı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Geçen ay kira zam tavanı temmuz ayında yüzde 65,07 olarak gerçekleşmişti.