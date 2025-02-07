Son Dakika: TÜİK açıkladı: Altın, döviz, hisse, mevduat, DİBS... Ocak ayının kazandıran tek yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu. Verilere göre, yatırımcılarına en fazla kazanç sağlayan yatırım aracı Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) oldu.

Ocak ayında en çok kazandıran yatırım aracı DİBS Oldu

TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında DİBS yüzde 3,14, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 1,21 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

Diğer yatırım araçlarının getirileri ise şöyle şekillendi:

* Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE ile yüzde 0,35, TÜFE ile yüzde 1,53 oranında reel getiri sağladı.

* Külçe altın: Yİ-ÜFE ile yüzde 0,14, TÜFE ile yüzde 2,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

* Amerikan Doları: Yİ-ÜFE ile yüzde 1,47, TÜFE ile yüzde 3,31 oranında kaybettirdi.

* BIST 100 Endeksi: Yİ-ÜFE ile yüzde 2,43, TÜFE ile yüzde 4,26 oranında kaybettirdi.

* Euro: Yİ-ÜFE ile yüzde 2,57, TÜFE ile yüzde 4,40 oranında kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirme: BIST 100 zirvede

Üç aylık periyotta yatırım araçları değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranında getiri sağladı.

Aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı ise Euro oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 oranında yatırımcılarına zarar ettirdi.

Altı aylık ve yıllık değerlendirmede altın öne çıktı

Altı aylık değerlendirmede, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

* Altın: Yİ-ÜFE ile yüzde 12,45, TÜFE ile yüzde 3,83 oranında kazandırdı.

* BIST 100 Endeksi: Yİ-ÜFE ile yüzde 15,63, TÜFE ile yüzde 22,10 oranında kaybettirdi.

Yıllık bazda ise en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu.

* Altın: Yİ-ÜFE ile yüzde 19,76, TÜFE ile yüzde 7,19 oranında reel getiri sağladı.

* Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE ile yüzde 7,50, TÜFE ile yüzde 3,79 oranında reel getiri sağladı.

* DİBS: Yİ-ÜFE ile yüzde 0,15, TÜFE ile yüzde 10,36 oranında reel getiri sağladı.

* En çok kaybettirenler: Yİ-ÜFE ile BIST 100 (yüzde 1,73), Amerikan Doları (yüzde 7,15), Euro (yüzde 11,86) zarar ettirdi. TÜFE ile ise BIST 100 (yüzde 12,05), Amerikan Doları (yüzde 16,89) ve Euro (yüzde 21,11) yatırımcısına en çok kaybettiren araçlar oldu.