Son dakika: TÜİK açıkladı! Çiftçinin haziran ayı enflasyonu belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin haziran ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azaldı. Endeks, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 7,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 arttı.

Sektörler bazında aylık değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57 azalış kaydedildi.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 2,14 gerilerken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ile balıkçılığı destekleyici hizmetlerde yüzde 0,18 düşüş yaşandı.

Ana ürün gruplarında en belirgin aylık düşüş, yüzde 15,55 ile tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 azalış kaydedilirken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 1,49 arttı.

Yıllık artışta sebze grubu öne çıktı

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 60,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda en sert düşüş ise yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.