2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Enflasyon açıklandı mı, ne kadar oldu? Enflasyon arttı mı, yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekimde aylık enflasyonun yüzde 3,31, yıllık enflasyonun yüzde 40,84 olarak gerçekleştiğini açıklmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyonun eylülde aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 olduğunu açıklamıştı.

Gıda enflasyonu yüzde 34,87

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41 artış, ulaştırmada yüzde 1,07 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 oldu.

143 temel başlıktan 118'inde artış yaşandı

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,72 artış olarak gerçekleşti.