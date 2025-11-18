Son dakika: TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ay boyunca 178 bin 481 araç trafiğe kaydedildi. Kaydı yapılan araçların yüzde 49,1'i otomobil, yüzde 34,5'i motosiklet, yüzde 11,4'ü kamyonet, yüzde 2,1'i traktör olurken; yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık ve yıllık bazda düşüş

Ekim ayında trafiğe yeni katılan araç sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 9,1 geriledi. Kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,0 azaldı.

Geçen yılın ekim ayına göre bakıldığında, toplam kayıt sayısı yüzde 14,8 düştü. Özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19,0, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç 33,1 milyona ulaştı

TÜİK verilerine göre ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 193 bin 636'ya çıktı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

981 bin aracın devri yapıldı

Ekimde toplam 981 bin 225 aracın devri gerçekleşti. Devir işlemlerinin büyük bölümünü (yüzde 68) otomobiller oluşturdu. yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 9,8'ini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En fazla kaydedilen otomobil markası Volkswagen oldu

Ay içinde trafiğe kaydedilen 87 bin 624 otomobilin marka dağılımında ilk sırayı yüzde 12,8 ile Volkswagen aldı. Onu Renault yüzde 10,7, Fiat yüzde 6,8, Toyota yüzde 6,7 ve Hyundai yüzde 6,2 izledi. Yerli üretici TOGG'un payı yüzde 4,1 olarak açıklandı.

Nissan, yüzde 3,4'ü Chery, yüzde 3,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,5'i Ford, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 1,4'ü BYD ve yüzde 8,5'i diğer markalardan oluştu.