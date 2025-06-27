Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi belli oldu! Sınırlı yükseldi, eşik değerin altında kaldı!
Son Dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Haziran ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi haziran ayında sınırlı yükselirken eşik değer olan 100'ün altında kalmayı sürdürdü. Endeksin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.
Endekste sınırlı yükseliş görülürken, eşik değer olan 100'ün altın kaldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Güven endekslerinin değişimi
Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini alırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.