Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven mayısta eşik değerin altında kalmayı sürdürdü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında 96,6 iken, mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.

Nisan ayında endeks 8 ayın en düşük seviyesine inerken 20 ayın en hızlı düşüşünü yaşamıştı. Endeksteki görünüm ise kötümserliğe dönmüştü.

Mayıs ayındaki veriler ise ekonomiye güvende sınırlı yükselişe işaret etti. Mayıs ayındaki sınırlı yükselişte reel kesim güven endeksindeki düşüş etkili oldu.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Güven endekslerinin değişimi

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini aldı.