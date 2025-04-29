Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven nisanda sert geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi mart ayında 100,8 iken nisan ayında yüzde yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı. Böylece endeks genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdi.

Endeks ayrıca Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Güven endekslerinin değişimi

Bir önceki aya göre nisanda tüketici güven endeksi yüzde 2,3 azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.