Son Dakika... TÜİK açıkladı: Eylül 2025 enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göreyüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyordu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin eylülde aylık yüzde 3,19, yıllık yüzde 40,75 arttığını açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda yüzde 63,23 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta enflasyonu aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 32,95 olarak açıklamıştı.

