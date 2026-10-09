Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026'nın ağustos dönemine ilişkin "İnşaat Maliyet Endeksi" verilerini açıkladı.

İnşaat maliyetleri ağustosta hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi.

Endeks 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,59 arttı. Aylık bazda malzeme maliyetlerindeki yükseliş öne çıkarken, yıllık artış işçilikte daha yüksek oldu.

İnşaat sektöründe malzeme maliyetleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,73 yükseldi. Aynı dönemde işçilik maliyetlerindeki artış yüzde 0,82 olarak kaydedildi.

Yıllık karşılaştırmada ise malzeme endeksi yüzde 28,72, işçilik endeksi yüzde 31,20 arttı.

Bina inşaatında yıllık artış yüzde 28,94

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta aylık yüzde 1,59, yıllık yüzde 28,94 yükseldi.

Bu grupta malzeme maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 2, işçilik maliyetleri yüzde 0,89 arttı. Geçen yılın ağustos ayına kıyasla artış oranları malzemede yüzde 27,76, işçilikte yüzde 31,05 oldu.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı daha yüksek

Bina dışı yapılarda ise maliyetler, bina inşaatına göre hem aylık hem de yıllık bazda daha hızlı yükseldi. Bu yapılara ilişkin inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,68 arttı.

Aylık bazda malzeme maliyetlerindeki yüzde 4,95’lik yükselişe karşılık işçilik maliyetleri yüzde 0,55 arttı. Yıllık artış ise malzemede yüzde 31,65, işçilikte yüzde 31,74 olarak gerçekleşti.